Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yarın Resmi Gazete’de yayınlanacak. Sanayi sicil belgesine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1’lik kambiyo vergisi ödemeyecek” dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u201cYar\u0131n Resmi Gazete\u2019de yay\u0131nlanacak. Sanayi sicil belgesine yap\u0131lan d\u00f6viz sat\u0131mlar\u0131na muafiyet getiriyoruz. Art\u0131k ihracat\u00e7\u0131lar\u0131m\u0131z d\u00f6viz al\u0131rken binde 1\u2019lik kambiyo vergisi \u00f6demeyecek\u201d dedi. Sosyal medya i\u00e7in en iyi foto\u011fraf\u0131 \u00e7ekmek isteyenler dikkat!Yol uygulamas\u0131nda eroin ve kokainle yakaland\u0131lar\u015e\u0131rnak'ta kamyonlar \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131: 1 \u00f6l\u00fc
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