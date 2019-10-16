Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllardır teröristlerle kucak kucağa yaşayanlar onlarla pazarlık yapabilir ama biz bu yola asla tevessül etmeyiz" dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, "Y\u0131llard\u0131r ter\u00f6ristlerle kucak kuca\u011fa ya\u015fayanlar onlarla pazarl\u0131k yapabilir ama biz bu yola asla tevess\u00fcl etmeyiz" dedi.PARTNERG\u00f6bek ya\u011f\u0131 nas\u0131l erir? G\u00f6bek ya\u011flar\u0131ndan kurtulma y\u00f6ntemleriBakan Turhan: "\u0130nsanl\u0131k tarihinde ki\u015fisel, kurumsal ve toplumsal belle\u011fin sanal ortama bu kadar ba\u011f\u0131ml\u0131 oldu\u011fu ba\u015fka bir d\u00f6nem yok"Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, harekat\u0131n bitmesi i\u00e7in tek \u015fart\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131