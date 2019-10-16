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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllardır teröristlerle kucak kucağa yaşayanlar onlarla pazarlık yapabilir ama biz bu yola asla tevessül etmeyiz" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 13:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllardır teröristlerle kucak kucağa yaşayanlar onlarla pazarlık yapabilir ama biz bu yola asla tevessül etmeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllardır teröristlerle kucak kucağa yaşayanlar onlarla pazarlık yapabilir ama biz bu yola asla tevessül etmeyiz" dedi.

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