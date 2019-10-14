Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "YPG/PYD terör örgütü meşrulaştırmaya çalışılıyor. Türkiye sabrının sonuna gelmiş ve kendi göbeğini kendi kesmeye karar vermiştir" dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan: "YPG\/PYD ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc me\u015frula\u015ft\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. T\u00fcrkiye sabr\u0131n\u0131n sonuna gelmi\u015f ve kendi g\u00f6be\u011fini kendi kesmeye karar vermi\u015ftir" dedi.PARTNER Bunu sak\u0131n yapmay\u0131n! Makyajla uyursan\u0131z...Erdo\u011fan, Bah\u00e7eli ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcCHP'li Sal\u0131c\u0131: Hala Suriye batakl\u0131\u011f\u0131na girilmemesini\u00a0s\u00f6yl\u00fcyoruz