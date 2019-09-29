Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Zihnimizde tek senaryo var, hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Mazlumun yanında olmaya devama edeceğiz” dedi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, \u201dZihnimizde tek senaryo var, hakk\u0131n ve hakl\u0131n\u0131n yan\u0131nda olmaya devam edece\u011fiz. Mazlumun yan\u0131nda olmaya devama edece\u011fiz\u201d dedi.PARTNERCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'dan Ebru \u015eall\u0131-U\u011fur Akku\u015f \u00e7iftine tebrikCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "Hedefimiz 2023\u2019te savunma sanayii alan\u0131nda d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 tamamen ortadan kald\u0131rmakt\u0131r" dedi.Erdo\u011fan'dan milli sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131