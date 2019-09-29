HABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Zihnimizde tek senaryo var, hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Mazlumun yanında olmaya devama edeceğiz” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Zihnimizde tek senaryo var, hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Zihnimizde tek senaryo var, hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Mazlumun yanında olmaya devama edeceğiz” dedi.

PARTNERCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ebru Şallı-Uğur Akkuş çiftine tebrikCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ebru Şallı-Uğur Akkuş çiftine tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2023’te savunma sanayii alanında dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2023’te savunma sanayii alanında dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır" dedi.
Erdoğan'dan milli savaş uçağı açıklamasıErdoğan'dan milli savaş uçağı açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Adı ünlü DJ ile anılıyordu! 'Evet; benim!'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Kınalıada'nın hizmete giriş töreninde açıklamalar

Erdoğan'dan milli savaş uçağı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da alışveriş yaptı! İşte o fotoğraflar

Erdoğan, İstanbul'da alışveriş yaptı! İşte o kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hedef 75 milyon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı: Hedef 75 milyon!

MHP lideri Bahçeli’den o paylaşımlara suç duyurusu

Bahçeli’den o paylaşımlara suç duyurusu!

Özhaseki'den İstanbul'daki deprem sonrası flaş açıklama

Özhaseki'den İstanbul'daki deprem sonrası flaş açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili flaş kayıp araç iddiası

İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili flaş kayıp araç iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.