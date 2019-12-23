HABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Noel mesajı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.12.2019 20:54 | Son Güncelleme

"Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz" - "Barış içinde bir arada yaşayarak, bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların 24 Aralık Noel Yortuları dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hristiyanlık inancına mensup vatandaşları Noel Yortuları dolayısıyla tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zenginlik olarak telakki ediyor; hoşgörü, saygı ve adaletin, birlik ve beraberliğimizin temeli olduğu bilinciyle geleceğe yürüyor; barış içinde bir arada yaşayarak, bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz.

Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel Yortularının, dayanışma ve hoşgörü ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel Yortusunu tebrik ediyorum."

'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti 'Rauf Denktaş'ın yeğeniyim' dedi, gerçek şoke etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Gürcistan’la ilişkilerimize çok önem veriyoruz”Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Gürcistan’la ilişkilerimize çok önem veriyoruz”
Sözcü Kalın, O'Brien ile görüştüSözcü Kalın, O'Brien ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
24 Aralık Noel yortu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İletişim Başkanlığı mesaj

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Kına gecesinde damadını öldürdü, her şeyi itiraf etti

Kına gecesinde damadını öldürdü, her şeyi itiraf etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile görüştü!

Sözcü Kalın, O'Brien ile görüştü

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

'Uyarıyoruz' dedi ve açıkladı: Türkiye bu yükü tek başına kaldırmayacak

CHP'den TRT 1'deki 'CHP neden Türkiye’nin başarılı olmasını istemiyor?' altyazısına sert tepki!

CHP-TRT gerilimi! Sert sözler: Suç duyurusunda bulunacağız

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Türkiye'den 'Kaşıkçı' kararına tepki!

Milli Savunma Bakanı Akar: Milletimize ters düşmeyeceğiz

Bakan Akar: Milletimize ters düşmeyeceğiz

CHP'den 'rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

'Rüşvet' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.