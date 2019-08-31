Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:”Fırat’ın Doğusunda iki üç hafta içine kendi şartlarımızla,kendi askerlerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak varsın gerisini karşımızdakiler düşünsün “

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan:\u201dF\u0131rat\u2019\u0131n Do\u011fusunda iki \u00fc\u00e7 hafta i\u00e7ine kendi \u015fartlar\u0131m\u0131zla,kendi askerlerimizle b\u00f6lgeyi olu\u015fturmaya ba\u015flamazsak vars\u0131n gerisini kar\u015f\u0131m\u0131zdakiler d\u00fc\u015f\u00fcns\u00fcn \u201cG\u00f6renler hayran kald\u0131! Emekli maa\u015f\u0131yla yapt\u0131G\u00dcNCELLEME - Otomobil bagaj\u0131nda bulunan kay\u0131p ki\u015fi \u00f6ld\u00fcSilifke'de \u00e7ilek fideleri toprakla bulu\u015fuyor
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