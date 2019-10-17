HABER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından yapılan heyetlerarası görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme 2 saat 35 dakika sürdü.

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 20:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından yapılan heyetlerarası görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından yapılan heyetlerarası görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme 2 saat 35 dakika sürdü.

PARTNER Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay! Barda gördükleri kadını köşeye sıkıştırıp... İğrenç olay!
Bakan Pekcan’dan esnafa müjdelerBakan Pekcan’dan esnafa müjdeler
Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi (2)Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile bir araya geldi (2)

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

ABD'den ziyaret! Gözler Beştepe'de: Kritik görüşme sona erdi

ABD'den ziyaret! Gözler Beştepe'de: Kritik görüşme sona erdi

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Elit İşcan kabus anlarını anlattı! 'Sarılarak 'öp beni' dedi ve dudaklarını...'

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
Son dakika: ABD heyetiyle görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama!

Ateşkes anlaşmasının ardından Türkiye'den ilk açıklama!

İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

TBMM Genel Kurulu'nu yönetirken rahatsızlanan HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı

HDP'li Sancar, hastaneye kaldırıldı

Meclis'te gerginlik! Destici'den kendisine söz vermeyen Sancar'a: Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Son dakika: Haydar Baş'a hapis cezası!

Haydar Baş'a hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.