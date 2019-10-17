Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından yapılan heyetlerarası görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme 2 saat 35 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından yapılan heyetlerarası görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından yapılan heyetlerarası görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen görüşme 2 saat 35 dakika sürdü.