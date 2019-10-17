Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’i kabulü sona erdi. Kabul 1 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n ABD Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mike Pence\u2019i kabul\u00fc sona erdi. Kabul 1 saat 40 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNER Barda g\u00f6rd\u00fckleri kad\u0131n\u0131 k\u00f6\u015feye s\u0131k\u0131\u015ft\u0131r\u0131p... \u0130\u011fren\u00e7 olay!Bakan G\u00fcl: "Manisa\u2019da yeti\u015fen \u015fehzadeler buradan t\u00fcm d\u00fcnyaya adalet da\u011f\u0131tm\u0131\u015f"Erdo\u011fan, ABD Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Pence ile bir araya geldi