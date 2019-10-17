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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’i kabulü sona erdi. Kabul 1 saat 40 dakika sürdü.

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 17:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’i kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’i kabulü sona erdi. Kabul 1 saat 40 dakika sürdü.

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