Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek

SİİRT (AA) - Siirt, Batman ve Şırnak'ta sivil toplum kuruluşları, polis memurları ve esnaf, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısına destek verdi.

Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe, 100 dolar bozdurup dekontunu getirene 1 kilogram bal verme kararı aldı.

Efe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi yıldırmak isteyenlerin şimdi de ekonomik savaş başlattığına tanık olduklarını söyledi.

Döviz bozdurma çağrısına destek olmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini ifade eden Efe, "Bizleri dolar üzerinden bir kıskaca almak istiyorlar. Biz de ülkemizin ve hükümetimizin yanında yer almak için çam sakızı çoban armağanı olarak 100 dolar ve üzeri bozduran ve dekontunu getirene 1 kilogram bal vereceğiz. Dolarını bozduranlar ister süzme ister petek balını alacak." dedi.

Vatandaşın da ülkelerine karşı oynanmak istenen oyunların farkında olduğuna dikkati çeken Efe, bu nedenle herkesin imkanları dahilinde bir şeyler yapmaya çalıştığını aktardı.

Efe, bu oyunun da kısa sürede bozulacağına inandığını belirterek, şöyle konuştu: