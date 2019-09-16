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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapılan Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi sona erdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.09.2019 20:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapılan Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü’nde yapılan Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi sona erdi.

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Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi (3)Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi (3)
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi (2)Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi (2)

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