Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabulü sona erdi. Kabul yaklaşık 25 dakika sürdü.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n MHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Devlet Bah\u00e7eli\u2019yi kabul\u00fc sona erdi. Kabul yakla\u015f\u0131k 25 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNER Siz de ili\u015fkiye girerken bunu yap\u0131yorsan\u0131z...Kanserden bile koruyormu\u015f!K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: YSK, karar\u0131yla T\u00fcrkiye'yi ya ayd\u0131nl\u0131\u011fa \u00e7\u0131karacak ya kaosa s\u00fcr\u00fckleyecek (2)T\u00fcrkiye ile Birle\u015fmi\u015f Milletler aras\u0131nda kalk\u0131nma i\u015f birli\u011fi protokol\u00fc