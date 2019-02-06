IHAAW164921-SIY/06-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi kabulü sona erdi. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.
06.02.2019 16:49:21 TSI
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