Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Federasyonu’nun Soçi kentine 22 Ekim’de günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n Rusya Federasyonu\u2019nun So\u00e7i kentine 22 Ekim\u2019de g\u00fcn\u00fcbirlik ziyaret ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fi bildirildi.PARTNER M\u00fcge Anl\u0131'da \u015foke eden ger\u00e7ek! \u0130ki k\u0131z karde\u015fle de birlikte olup...Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z hainli\u011fi burada da yap\u0131yorsunuz'Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131'ndan Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131