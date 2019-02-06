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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi’ne gidiyor.

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 18:22 | Son Güncelleme

IHAAW181607-SIY/06-02-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi’ne gidiyor. 06.02.2019 18:16:07 TSI NNNN

IHAAW181607-SIY/06-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi’ne gidiyor.

06.02.2019 18:16:07 TSI
NNNN

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