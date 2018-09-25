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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşmesi başladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 19:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşmesi başladı.


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