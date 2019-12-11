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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 21:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

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