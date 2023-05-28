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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı

28.05.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin sosyal medyada provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Başsavcılık, sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşarak alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan hesapları incelemeye aldı.

Bugün gerçekleştirilen seçime ilişkin bu yönde yapılan paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlatan savcılık tarafından, kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, paylaşımları yapan diğer hesapların kimlik tespiti için çalışmalara devam ediyor. (AA)


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