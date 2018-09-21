Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: (Münbiç) Yakın zamanda ortak devriye faaliyetleri başlayacak (1)

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD ile olan Münbiç mutabakatına ilişkin, "Münbiç yol haritasının planlandığı şekilde, herhangi bir gecikme olmadan uygulanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz. Çok yakın zamanda müşterek eğim ve ortak devriye faaliyetleri başlayacak. Faaliyetlere mani bir durum söz konusu değil" dedi.
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