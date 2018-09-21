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Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: "Suriye meselesinin, İdlib konusunun, terörle mücadelenin bütün yükünün Türkiye'nin omuzlarına yüklenmesi ne adildir ne de doğrudur. Kabul edilemez."

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2018 12:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın: "Suriye meselesinin, İdlib konusunun, terörle mücadelenin bütün yükünün Türkiye'nin omuzlarına yüklenmesi ne adildir ne de doğrudur. Kabul edilemez."


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