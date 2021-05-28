Cumhurbaşkanı Steinmeier ikinci görev dönemi için aday

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier görevde kalmak için tekrar aday olacak. Steinmeier Bellevue Sarayı'nda yaptığı açıklamada, yeni bir görev süresine hazır olduğunu belirterek, "Almanya şu an hareketli zamanlar yaşıyor, önümüzde bizi bekleyen önemli seçimler var" diye konuştu. Steinmeier, ülkeye onu salgın sonrası geleceğe taşıyacak yolda eşlik etmeyi sürdürmek istediğini söyledi.

FDP ve Sol Parti'den destek

Steinmeier'in adaylığına muhalefetten de destek var. Thüringen eyaletinin başbakanı Bodo Ramelow (Sol Parti) kısa süre önce Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği demeçte, "Steinmeier'in salgının zor günlerinde ülkeyi iyi bir şekilde yönettiğini belirterek, pandeminin sonrasında da desteğine ihtiyaç duyulacağını" söyledi. Sol Parti 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayını göstermiş ve Sosyal Demokratlar'ın (SPD) adayı olan eski Dışişleri Bakanı Steinmeier'e karşı oy kullanmıştı.

Hür Demokrat Parti (FDP) lideri Christian Lindner de Steinmeier'i destekleyeceğini açıkladı.