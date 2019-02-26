Cumhurbaşkanı Steinmeier'den diğer dinlere tolerans çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Bellevue Sarayı’nda düzenlenen bir etkinlik çerçevesinde yaptığı açıklamada, dinlerarası diyalog ve hoşgörünün önemine değindi. Hiçbir insanın inancı nedeniyle dışlanma ya da ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "İnsanların başörtüsü, kipa ya da haç taşıdığı için hakaret ya da saldırıya maruz kalmaları hiçbir suretle kabul edilemez” dedi. Almanya'da böylesine muamelelere yer olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı dinlerarası diyaloğun öneminin de altını çizdi.

İslam’a ve İslam’ın Almanya’nın bir parçası olup olmadığı tartışmalarına da değinen Steinmeier, önemli olan noktanın hangi İslam’ın Almanya’ya ait olduğu konusu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, "Modern, çoğulcu bir toplumda yaşamla uyumlu bir İslami doktrin ve inancın uygulanması nasıl görünüyor? Çocuk evliliklerinin desteklenmesi ya da kadın haklarının ihlal edilmesiyle bu sağlanmaz” dedi.

Hristiyanları kibir konusunda uyaran Almanya Cumhurbaşkanı, "Hristiyanlar olarak kendimize kiliselerin modern anayasanın etkili olduğu devletle olumlu ilişki kurmasının ne kadar zaman aldığını hatırlamak iyi gelir” dedi.