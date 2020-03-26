Cumhurbaşkanı Steinmeier’den halka teşekkür mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, korona krizi nedeniyle ülkeyi zorlu haftaların beklediğini dile getirdi. Steinmeier, bir video mesajı ile halka seslendiği konuşmasında, şu an en önemli konunun, insanların fiziksel olarak birbirlerine mesafeli durmaları olduğunu vurguladı. Bu durumun büyük olasılıkla daha haftalarca devam edeceğini dile getiren Steinmeier, alışılan buluşmaların ve ziyaretlerin şu an için mümkün olmadığını ifade etti. "Bunlardan vazgeçmek benim için de kolay değil" diyen Cumhurbaşkanı, "Ancak sadece bu sayede sevdiklerimizi sonsuza dek kaybetmenin önüne geçebiliriz" uyarısında bulundu.

Mesajında, "Ülkemizdeki insanların büyük çoğunluğu konuyu anladı ve buna göre davranıyor. Size bunun için teşekkür ediyorum" dedi. Dayanışmanın şu an "hayati bir öneme" sahip olduğunu belirten Steinmeier, insanların çoğunluğunun, örneğin yaşlılar için alışveriş yaparak ya da evsizlere gıda yardımında bulunarak söz konusu dayanışmayı ortaya koyduğunu ifade etti. Konuşmasında, "Sizler, siz hepiniz bu korona krizinin kahramanlarısınız" diyen Steinmeier, bazı vatandaşlarla son günlerde bizzat telefon görüşmesi yaptığını da vurguladı.