Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, 1 yıldır bitirilemedi

Bağlarbaşı Mahallesi'nde Gümüşhane Üniversitesi ana kampüs girişinin hemen karşısında 6 yıldır faaliyet gösteren Köprü Kafe’ye ulaşımı sağlayan tek giriş ve sembolü olan köprüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği ziyarette verdiği talimatın ardından Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından çalışmalara başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatının ardından mevcut köprünün yıkılarak yerine çelik konstrüksiyon köprü yapılmasının gündeme alınmasıyla birlikte ziyaretten 4 ay sonra inşasına başlanan köprü, imalatının 20 gün süreceğinin söylenmesine rağmen 8 aylık sürede bitirilemedi.

"VİCDAN SAHİPLERİNİN İNSAFINA BIRAKIYORUM"

Firmaya yapılan onca uyarıya rağmen firmanın vurdumduymaz tavırlarıyla devletin bunca imkan ve olanağını zayi ettiğini kaydeden Gül, “Köprü Kafe işletmesinin, çalışanlarının ve ticari faaliyet gösterdiği bunca esnafın hakkını göz göre göre gasp edenleri siz vicdan sahiplerinin insafına bırakıyorum” dedi. (İHA)

