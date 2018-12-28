"Cumhurbaşkanı, taşeron işçilere kadroyla haksızlığa meydan okudu"

Taşeron siteminin değiştirilmesinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük çalışma hayatı reformu olduğunu aktaran Arslan, Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü ve bazı uluslararası kuruluşların "Kamuyu, hizmetlerini, KİT'leri özelleştirin, devleti küçültün, bunları piyasaya devredin" dediklerini, ülkede bu baskıların yaşandığını anımsattı.

- "Taşeron şirket çalışanlarına kadro, reform, devrimdir"

Arslan, IMF politikaları yüzünden emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının hala çözülemediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü IMF'nin bize dayattığı bu yanlış politikalar, hepimizin geleceğini de kararttı. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti devletinin Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız, bu taşeron şirketlerdeki arkadaşlara kadro vererek küresel emperyalizme karşı küresel güçlerin ülkemiz gibi ülkelere dayattığı yanlış, haksız ve adaletsiz uygulamalara karşı bir meydan okuma yapmıştır. Türkiye'de belediyeler, KİT'ler, bakanlıklar, özel idare dahil toplam kamuda çalışan kadrolu işçi sayımız 170 bindi. Bir çırpıda bunun yaklaşık 5 katına yakın arkadaşımız kadrolu oldu. Bu bir reformdur, devrimdir."

İlgili kararnameye göre bundan sonra kamu, belediyeler, özel idareler ve üniversitelerin işçi temininde herhangi bir ihale yapamayacağını aktaran Arslan, "Bütün bu işleri kendi çalışanıyla yapacak. Bu konuda sadece siz değil, geleceğiniz de güvence altına alındı. Sayın Cumhurbaşkanımız, kendi ifadesiyle 'Artık işvereninizle sizin aranızdaki aracıları kaldırıyoruz. O aracıları artık yok ediyoruz' demişti. Bugün bunun hazzını ve gururunu yaşıyoruz, Allah kendisinden razı olsun." vurgusu yaptı.