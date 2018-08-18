HABER

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni MYK üyelerini belirledi. Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 20:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni MYK üyelerini belirledi. Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik getirildi.


PARTNEREvde klima yapma yöntemi...Evde klima yapma yöntemi...
CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedimCHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim
Yeşilçam'ın 'Şişko Nuri'si hayatını kaybettiYeşilçam'ın 'Şişko Nuri'si hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

Ticaret Bakanlığı'ndan kur hamlesi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano Al Nassr yolcusu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano Al Nassr yolcusu

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Fuhuş için anlaştığı adamı pencereden atan travesti tutuklandı

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Kastamonu'da korkunç olay! Bu fotoğraftan sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim

CHP toplantısında Muharrem İnce kavgası! Olay sözler: Ş. oğlu ş.sizsin dedim

Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada kahreden detay

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço!

Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde acı bilanço!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.