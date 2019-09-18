Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saat 18.00’de açıklama yapacak.

