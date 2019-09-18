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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saat 18.00’de açıklama yapacak.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2019 17:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saat 18.00’de açıklama yapacak.

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