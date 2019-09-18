Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saat 18.00’de açıklama yapacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saat 18.00’de açıklama yapacak.