"Cumhurbaşkanı ve hükümetin duruşunu destekliyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin, "Bir ülke ile anlaşma yapmışız, bu anlaşmadan vazgeçmeyiz. Türk'ün karakteri de bunu gerektirir. Cumhurbaşkanı ve hükümetin bu duruşunun da sonuna kadar doğru olduğuna inanıyoruz ve destekliyoruz." dedi.

Eskişehir'de bir iş yerinin açılışına katılan Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 alımı, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat, Doğu Akdeniz'deki kazanım ve haklar olmak üzere üç şeyden asla vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.

Bu konularla ilgili Türkiye üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Destici, şöyle devam etti:

"Başta ABD ve İsrail olmak üzere Batı'nın çok şiddetli baskısı var. S-400'lerle ilgili ABD tarafından en son Sayın Cumhurbaşkanı'na gönderilen bir mektup var. Bu hadsizliği, uluslararası teamüllere de uymayan bu çirkinliği reddettiğimizi buradan ifade etmek istiyorum. İnanıyoruz ki devletimiz, hükümet buna gereken cevabı gerektiği tonda verecektir ve vermelidir. Bunu çok açıkça ifade ediyorum. Ne pahasına olursa olsun, bedeli ne olursa olsun S-400 alımından asla vazgeçmemelidir."