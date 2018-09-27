HABER

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, Yozgat'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 19:47 | Son Güncelleme

Oktay, memleketi Yozgat'ta esnafı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, Yozgat'ta esnaf ziyareti yaptı.

Çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Yozgat'a gelen Cumhurbaşkanı Vekili Oktay, şehir girişinde il protokolü ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Oktay, daha sonra il merkezine geçerek esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Oktay, akşam namazını tarihi Çapanoğlu Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında bir çay ocağına giden Oktay, havanın soğuk olduğu kentte odun sobasıyla ısıtılan buradaki vatandaşlarla sohbet etti, ikram edilen sütü içti.

Oktay'a, ziyaretlerinde Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve AK Parti İl Başkanı Celal Köse eşlik etti.

PARTNER90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz
Kızının okul taksitini ödeyemeyen anneye hapis kararı (2)Kızının okul taksitini ödeyemeyen anneye hapis kararı (2)
Turistlerin Kangal köpeği ilgisiTuristlerin Kangal köpeği ilgisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay Yozgat

En Çok Okunan Haberler

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya! 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Almanya'da düzenlenecek!

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak! Meteoroloji de açıkladı

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Lady Gaga'nın frikiki tartışma yarattı! İç çamaşırı yok mu?

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

Konya'da kız öğrenci yurdunda büyük yangın!

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İstanbul Mecidiyeköy’de korkunç kaza

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

İran'da büyük skandal! Şehitlerin fotoğrafı yerine İsrail askerlerinin fotoğrafı kondu

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi, çıkan yangında kül oldu!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun evi, çıkan yangında kül oldu!

TSK, Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'yı böyle vurdular!

TSK, Kuzey Irak'ta operasyon! PKK'yı böyle vurdular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.