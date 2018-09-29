Cumhurbaşkanı vekili Fuat Oktay'ın acı günü (3)

*Oktay'ın annesi Şaziye Oktay (83) son yolculuğuna uğurlandı. Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Can EROK- Güven USTA, İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın annesi Şaziye Oktay (83) son yolculuğuna uğurlandı. Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılanan cenaze namazına Şaziye Oktay'ın eşi Ömer Oktay oğlu Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Eski Başbakan Tansu Çiller, TBMM Eski Başkanı İsmail Kahraman, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ,Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, belediye başkanları, milletvekilleri ile sevenleri katıldı. Törende taziyeleri Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası Ömer Oktay ve kardeşi Nihat Oktay kabul etti. Oktay'ın annesinin cenaze namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Cenaze namazının ardından Fuat Oktay, annesinin tabutuna omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Oktay, cenaze aracı ile mezarlığa hareket etti. Şaziye Oktay'ın cenazesi Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Eyüp Sultan Mezarlığı'na götürüldü.
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