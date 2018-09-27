HABER

Cumhurbaşkanı Vekili Oktay: "2003 yılından bu yana hava yolu ile taşınan yolcu, yük ve hava trafiği yaklaşık 5 kat artmıştır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 12:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Vekili Oktay: "2003 yılından bu yana hava yolu ile taşınan yolcu, yük ve hava trafiği yaklaşık 5 kat artmıştır."


PARTNERDikkat! Birisi size bunu yapıyorsa flört etmek istiyordurDikkat! Birisi size bunu yapıyorsa flört etmek istiyordur
Su tankı kamuflajlı baz istasyonuna mahalleliden tepkiSu tankı kamuflajlı baz istasyonuna mahalleliden tepki
Şehit babasını dövüp, hastanelik ettiŞehit babasını dövüp, hastanelik etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Instagram'ın Kralı' böyle ifşa oldu! Meğer lüks hayatının ardındaki sır...

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

Kasırga geliyor! Türkiye tarihinde bir ilk olacak

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Su tankı görünümlü baz istasyonu mahalleliyi ayağa kaldırdı

Su tankı görünümlü baz istasyonu mahalleliyi ayağa kaldırdı

Özgecan Aslan cinayeti davasından yeni gelişme: Yeterli delil yok

Özgecan Aslan cinayeti davasından yeni gelişme: Yeterli delil yok

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Son dakika! AİHM'den Abdullah Öcalan kararı

Ankara'yı karıştıracak ifadeler: Bilinmemesi gereken ByLock kullanıcıları mı var?

Ankara'yı karıştıracak ifadeler: Bilinmemesi gereken ByLock kullanıcıları mı var?

Bedelli askerlik 3. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

Bedelli askerlik 3. celp dönem duyurusu yapıldı ve askerlik yeri sorgulama E-Devlet'te açıldı!

Fetullah Gülen 'Bunlardan kurtulmamız lazım' deyip talimat verdi!

Fetullah Gülen 'Bunlardan kurtulmamız lazım' deyip talimat verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.