Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar yaşlılık aylığı alabilecek

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcılığı ve Bakanlık görevlerine atananların emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeyecek.

'Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararnameye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlık görevlerine atananların emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmeyecek. Ayrıca bu görevlere atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlar, talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı alabilecek.

