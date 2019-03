Geçen 17 yılda geçici kırılganlıklara rağmen, ekonomi alanında tarihi bir başarı ortaya koyduklarını vurgulayan Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergiledik. Son 17 yılda ekonomimizi her yıl ortalama yüzde 5,6 büyüttük. İhracatımızı 36 milyardan rekor kırarak 168 milyar doların üzerine birlikte çıkardık. Ekonomimiz sağlam temeller üzerine kurulu şekilde her geçen gün kırılganlıkları geride bırakacak sağlam adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz harcadığımız her bir kuruşun hesabının veririz, her bir kuruşun da nereye harcanması gerektiğini, nasıl harcanması gerektiğini de çok iyi biliriz." dedi.

Kamu bilançosu açısından Türkiye'nin bugün, dünyanın en düşük borçluluğa sahip ülkelerinden birisi olduğuna dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hani birileri diyor ya 'siz ne yaptınız' veya gene birileri diyor ya 'şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz.' Siz 20 saat ötesinde, arada 10 saat fark olan bir yerdeki bir Müslüman kardeşinizin başına, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başına bir şey geldiği anda 'yanında olacağım' diyen bir lider var. Öbür taraftakinin konuştuğu şey 'on kuruş mu 20 kuruş mu harcadınız giderken?' Siz merak etmeyin, biz harcadığımız her bir kuruşun hesabının veririz, her bir kuruşun da nereye harcanması gerektiğini nasıl harcanması gerektiğini de çok iyi biliriz. Çünkü onların öyle bir derdi yok.

Bırakın arada 10 saat zaman farkı, mevsim farkı olan bir yerde bile herhangi bir Müslümanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kılına zarar gelirse 'ben oradayım' diyen bir Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetinin lideri var, bir dünya lideri var. Bunların böyle bir derdi yok ki bırakın mevsim farkını 10 kilometre ötede bir şey olsa, 10 metre ötede bir şey olsa yönünü dönüp bakmayacaklar bile böyle bir dertleri yok böyle bir dertleri hiçbir zaman olmamış zaten."