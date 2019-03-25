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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 01:44 | Son Güncelleme

"Biz harcadığımız her bir kuruşun hesabının veririz, her bir kuruşun da nereye harcanması gerektiğini, nasıl harcanması gerektiğini de çok iyi biliriz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biz harcadığımız her bir kuruşun hesabının veririz, her bir kuruşun da nereye harcanması gerektiğini, nasıl harcanması gerektiğini de çok iyi biliriz." dedi.

Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen esnaf buluşması toplantısına katıldı.

Burada konuşan Oktay, bu toprakları, ilim ve hikmet erbabının medreselerde, esnafında ticari hayatlarında verdikleri mücadelelerle vatan kılındığını belirterek, "Ahilik düsturunu kendisine rehber edinip cömertliği esas alan, ahlakı sermaye edinip helalinden kazanıp yararlı şeyler üreten tüm esnaf ve sanatkarlarımızı selamlıyorum. Sizler, ticarette elde ettiğiniz kardan çok yaşadığınız mahallenin, semtin, toplumun refahını ön planda tutan Ahilik teşkilatının mirasçılarısınız." diye konuştu.

Geçen 17 yılda geçici kırılganlıklara rağmen, ekonomi alanında tarihi bir başarı ortaya koyduklarını vurgulayan Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergiledik. Son 17 yılda ekonomimizi her yıl ortalama yüzde 5,6 büyüttük. İhracatımızı 36 milyardan rekor kırarak 168 milyar doların üzerine birlikte çıkardık. Ekonomimiz sağlam temeller üzerine kurulu şekilde her geçen gün kırılganlıkları geride bırakacak sağlam adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Kamu bilançosu açısından Türkiye'nin bugün, dünyanın en düşük borçluluğa sahip ülkelerinden birisi olduğuna dikkati çeken Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hani birileri diyor ya 'siz ne yaptınız' veya gene birileri diyor ya 'şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz.' Siz 20 saat ötesinde, arada 10 saat fark olan bir yerdeki bir Müslüman kardeşinizin başına, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının başına bir şey geldiği anda 'yanında olacağım' diyen bir lider var. Öbür taraftakinin konuştuğu şey 'on kuruş mu 20 kuruş mu harcadınız giderken?' Siz merak etmeyin, biz harcadığımız her bir kuruşun hesabının veririz, her bir kuruşun da nereye harcanması gerektiğini nasıl harcanması gerektiğini de çok iyi biliriz. Çünkü onların öyle bir derdi yok.

Bırakın arada 10 saat zaman farkı, mevsim farkı olan bir yerde bile herhangi bir Müslümanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kılına zarar gelirse 'ben oradayım' diyen bir Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetinin lideri var, bir dünya lideri var. Bunların böyle bir derdi yok ki bırakın mevsim farkını 10 kilometre ötede bir şey olsa, 10 metre ötede bir şey olsa yönünü dönüp bakmayacaklar bile böyle bir dertleri yok böyle bir dertleri hiçbir zaman olmamış zaten."

Fuat Oktay, siyasi istikrar ve yapısal reformlar Türkiye ekonomisinin yakaladığı bu başarıda kilit rol oynadığının altını çizerek, "İstikrarımız, kalkınmamız sizlerin desteğiyle inşallah sürmeye devam edecek. Geçtiğimiz 17 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, esnafımızın derdiyle dertlendik, refahını artıran önemli adımlar attık." dedi.

"Güçlü Esnaf Güçlü Ekonomi" vizyonu doğrultusunda esnaf ve sanatkarın rekabet gücünü artırmak için birçok reformu hayata geçirdiklerini aktaran Oktay, şunları söyledi:

"Ayrıca esnafımızdan gelen binlerce talebi değerlendirdik, sorunların çözümünün takipçisi olduk. Çünkü liderimiz takipçisi.17 yılda esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 7 milyar liralık hazine desteği sağladık. Halk Bankası aracılığıyla önemli miktarlara ulaşan uygun şartlarda krediler kullandırdık, kullandırmaya da devam ediyoruz. 2018 yılında 26 bin esnaf ve sanatkar kardeşimiz 431 milyon lira KOSGEB desteğinden yararlanmıştır. Yozgatlı 5 bin 918 esnaf ve sanatkarımız kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla yaklaşık 453 milyon 18 bin lira kredi kullanmaktadır.

2002’de Yozgat’ta kredi kullanan esnaf sayımız sadece 625'tir. 2019’un ilk iki ayında Yozgatlı esnaflarımıza, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla 97 milyon 507 bin lira faiz indirimli kredi kullandırdık. Çekerek'te de 225 esnafımıza 8 milyon 300 bin lira uygun şartlı kredi kullandırıyoruz."

Esnaf ve sanatkarlara sağlanan desteklerden de bahseden Oktay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın dayanışması ve aziz milletimizin birlik ve beraberliği ile Türkiye ekonomisi, zor süreçleri çok şükür atlatmıştır. Piyasada fırsatçılık yapanların, alın teriyle kazananların önüne geçmesine izin vermeyeceğiz. İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırma mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Esnaf ve sanatkarlarımızın 31 Mart'a vereceği destek, ülkemizde istikrarın devam etmesi açısından çok önemlidir. 31 Mart seçimleri tüm Türkiye için olduğu gibi siz Çekerekli esnaflarımızın edindiği kazanımların sürdürülmesi ve daha ileriye taşınması için de bir dönüm noktasıdır."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat

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