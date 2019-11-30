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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.11.2019 22:50 | Son Güncelleme

"Bizim derdimiz insan, iyi niyet ve barıştır. Ne pahasına olursa olsun biz bunu sağlarız. Topraklarımıza göz diken olursa da gereken cevabı ne pahasına olursa olsun veririz. Bütün dünya karşımıza dikilse de"

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bizim derdimiz insan, iyi niyet ve barıştır. Ne pahasına olursa olsun biz bunu sağlarız. Topraklarımıza göz diken olursa da gereken cevabı ne pahasına olursa olsun veririz. Bütün dünya karşımıza dikilse de." dedi.

Bazı temaslarda bulunmak için memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesine gelen Oktay, ilçe meydanında çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinden bu yana birçok kez Çekerek'te hemşerileriyle hasret gidermek istediğini ancak program yoğunluğu nedeniyle gelemediğini söyledi.

Hemşerileriyle bugün buluştuğunu, kucaklaştığını, Çekerek'in coşkusu ile kendisini gururlandırdığını ifade eden Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını vatandaşlara iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde bugün Edirne’de Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatan Oktay, şunları söyledi:

"Türkiye için muhteşem bir proje. Türkiye'yi dört bir yandan, içeriden, dışarıdan terör ile sarmaya çalışanlar, adına ne derseniz deyin, FETÖ, DEAŞ, PKK, YPG… Onları yok etmeye kalktığımızda, hepsi birlikte 'Olmaz' diyenlerin doğalgazını biz buradan göndermek için çalışıyoruz. Onların evlerini ısıtacak doğalgazı, iş yerlerini çalıştıracak doğalgazı da Azerbaycan’dan İtalya'ya ulaştıran bir proje. Onlar hangi niyetle gelirlerse gelsinler. Bizim derdimiz insan, iyi niyet ve barıştır. Ne pahasına olursa olsun biz bunu sağlarız. Topraklarımıza göz diken olursa da gereken cevabı ne pahasına olursa olsun veririz. Bütün dünya karşımıza dikilse de."

Oktay, en son mart ayında Çekerek'e geldiğini ve "gönül belediyeciliği" sloganıyla ilçe için önemli sözler verdiklerini hatırlattı.

Sadece seçim döneminde vatandaşıyla ilgilenen bir iktidar olmadıklarına dikkati çeken Oktay, "Biz dünya lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibiyiz. Söz verdik mi yerine getiren bir liderin ekibiyiz. Yarın Çekerek için neler yaptık, hangi projeleri hazırladık bunları konuşacağız, müjdelerimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Oktay, Çekerek halkının birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini, bunu başardıkları takdirde ilçede önemli bir kalkınmanın yaşanacağını sözlerine ekledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çekerek TANAP Yozgat

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