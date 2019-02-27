Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (2):

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yatırımcılar için belirsizliklerin azalması ile yeni sistemle birlikte daha da yüksek yatırım potansiyeli olan bir ülke konumuna geleceğimize yürekten inanıyorum." dedi. İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin "Yeni Hükümet Sistemi'nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri" ana gündemi ile gerçekleştirilen aylık olağan toplantısına katılan Oktay, Cumhurbaşkanlığı sisteminin hızlı karar almaya imkan tanıyan yapısı sayesinde, ekonomiye ilişkin sorun ve ihtiyaç analizi neticesinde hızla çözüme ilerleyebildiklerini kaydetti. Oktay, "Yeni sistemde yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki net görev ayrımı, erklerin birbirlerine karşı bağımsız ama aynı zamanda uyumlu olmaları zorunluluğu son derece önemlidir. Karşılık kontrol mekanizmalarıyla ahenk içerisinde çalışan bir yapı arzu edilmektedir." dedi. Yapıya bakıldığında 5 yıllık seçilmiş bir iktidarın görüldüğünü vurgulayan Oktay, "Bugün biz yerel seçimlere gidiyoruz. Yerel seçimlerle 5 yıllık iktidar arasında bir bağlantı var mı? Yok açıkçası. 5 yıllığına seçilmiş bir iktidar var ve bu iktidarın süresi bellidir. Seçim olmuştur. Seçimden sonra hükümet kimdir, kim değildir? Herhangi bir tartışma yaşamadık. Bu tartışmanın yaşanması için bir şey de yok zaten. Çok net bir şekilde 5 yıllık iktidarı belirleyen bir sistem." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı sistemiyle karar ve kararnameleri ile yürütme organı, idari alanda düzenlemeler yapma yetkisine sahip olarak hızlı karar alma yeteneği, esneklik ve dinamizm kazanmıştır." diyen Oktay, konuşmasına şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sahip olduğu bu dinamizm, esneklik ve koordinasyon kapasitesi, Türkiye'nin kalkınması ve küresel ölçekte güçlü bir aktör olabilmesi için sanayicimize fırsatlar sunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişimizin ardından hazırlanan 100 günlük eylem planları, planlama ve uygulamada izleme ve takip mekanizmalarını etkin şekilde hayata geçirmiştir. Yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli üretim yoluyla sağlanacak ihracat artışı ve iç tasarrufla desteklenen yatırımların artırılmasını öngören ekonomi yönetimini desteklemekteyiz." - "Artık güvenli liman neresi diye baktığımızda coğrafyaya, Türkiye'yi görüyoruz" Fuat Oktay, "Artık güvenli liman neresi diye baktığımızda coğrafyaya, Türkiye'yi görüyoruz. Sıkıntının çözümüyle alakalı da yine Türkiye çözüm üretecek aktörlerden bir tanesi. Dünyada kaç tane ülke var; Amerika, Rusya, Çin, Pakistan ve Hindistan'la oturacak konuşacak ve her iki tarafta saygınlığı olacak. Sadece ara bulucu boyutta değil, çözüm üretebilen net olayın içerisine bir bir aktör olacak. Net bunlar çok ciddi fırsatlar. Siz hangi derecede riskleri almaya razısınız? Siz onu belirlediğiniz zaman biz bu risklerin yönetilmesiyle alakalı üzerimize düşen her şeyi alırız, gereğini de yaparız. Yeni tedbirleri gerektiriyorsa onları da alırız." şeklinde konuştu.

Oktay şöyle devam etti: "Yatırımcılar için belirsizliklerin azalması ile yeni sistemle birlikte daha da yüksek yatırım potansiyeli olan bir ülke konumuna geleceğimize yürekten inanıyorum. Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişimizin hemen ardından ekonomik bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Yeni yönetim sistemimizin imkanları sayesinde maruz kaldığımız saldırıları daha hızlı ve etkin şekilde bertaraf ettik. Faiz, döviz kuru ve enflasyon üçgeninde yaşanan manipülasyonun telafisi için sanayicimize, esnafımıza, ihracatçımıza ve daha birçok kesime yönelik çok önemli destek programları hazırlayıp hızla uygulamaya geçirdik. Attığımız her adım ve sağladığımız her iyileşme piyasalarda etkisini göstermekte. Yeni hükümet sistemimiz sayesinde ekonomimize yapılan tüm müdahalelere zaman kaybetmeden karşılık veriyor, vermeye de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak uluslararası ilişkilerde de yürüyüşümüzü ve dik duruşumuzu sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz."

Dış politikadaki tutumun uluslararası ticarete de de olumlu yansıdığını belirten Oktay, "83 bin 286 firma ile 2018'de ihracat rekoru kırdık. Dünyanın her noktasında daha aktif olabilmeniz için 8 bin 953 ihracatçımıza yeşil pasaport verdik, birçok ülkeye vizesiz seyahat ederek ticari ilişkilerinizi geliştirmenizin önünü açtık. Türkiye'nin dik duruşu sizin dik duruşunuzdur. Sizin başarınız Türkiye'nin başarısıdır. Sizler gibi azimli ve çalışkan iş insanlarımız olduğu sürece Allah'ın izniyle kimse Türkiye'nin sırtını yere getiremez." dedi. İstanbul Sanayi Odası üyelerinin, Türkiye'nin sanayi sektörü üretiminin yaklaşık yüzde 35'ini gerçekleştirdiğini belirten Oktay, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde sizlerin 174 kuruluşunuzun bulunması iftihar vesilesidir. Bu başarılarınızı daha ileriye taşımanız için düzenlemeler dahil, gerekli tedbirlerin alınmasını yakından takip ediyoruz. Başkan Erdal Bahçıvan ve beraberindeki üyeler ile en son yaptığımız görüşmede bazı sorunların çözümüne ilişkin talepler olmuştu. İmar Barışı konusunda sanayicilere uygulanan harç bedelleri konusu, döviz cinsinden yapılan sözleşmelerin Türk Lirası cinsine çevrilmesinde ihracatçılarımıza gerekli istisnalar sağlanması ve sanayinin finansmanını önceleyen bir Kalkınma Bankası'nın hayata geçirilmesi gibi konulardaki taleplerinizin hepsini geçtiğimiz yıl arzu edilen doğrultuda neticelendirdik. Sanayicilerimizin ihtiyaçlarının farkında olarak KDV iadesi konusunda sürecin hızlandırılmasına yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığımızca açıklanan düzenleme de hayata geçti. Bunların hepsi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirisi olan hızlı karar alma mekanizmalarının meyveleridir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sözlerini şöyle tamamladı: "2023 hedeflerimize giden yolda, rekabet gücümüzü yenilikçilikle artırmak için AR-GE girişimlerinde milli teknoloji hamlemizin başarıya ulaşması için sabırlı sermayeye ihtiyaç duyuyoruz. Sizleri özellikle katma değer oluşturacak teknoloji üretimleri konusunda sabırlı sermayenin bir parçası olmaya, inovatif girişimlere yönelmeye ısrarla davet ediyorum. Milli teknoloji hamlemizi yeni ufuklara sizler taşıyacaksınız. Bu ülkeye gönül vermiş herkesten de beklentimiz budur. Bu yönde gerekli adımları attığınızda devletinizi de her zaman yanınızda bulacaksınız. Yatırım demek istihdam demek. Sadece AR-GE teşviklerimizle 2 milyon 319 bin kişilik istihdam oluştu. Ekonomik büyümemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı olması yönünde istihdamı artırıcı politikalar uygulamaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Mecliste kabul edilen kanunla yeni bir istihdam desteği daha yürürlüğe girdi. Bu kapsamda 1 Şubat 2019 ile 30 Nisan 2019 arasında işe aldığınız çalışanların 3 ay süreyle tüm prim, vergi ve ücret desteği hükümetimiz tarafından karşılanacak. Sizlerden beklentimiz de TOBB'da Cumhurbaşkanımıza verdiğiniz ilave istihdam sözünün altını doldurmanız. Bunların yanı sıra üretimde yerli ve yüksek katma değer konusuna hassasiyet göstermek durumundayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, hem yerli ürün üreten hem de bu malı kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki dönemde, kamuda yerli malı alımını daha güçlü şekilde teşvik edeceğiz. Burada Cumhurbaşkanımızın net ve kararlı tutumu var. Değerli İş İnsanlarımız, İstanbul bizim kararlı yürüyüşümüzü, dünden bugüne Türkiye'yi büyütme ve ekonomimizi güçlendirme mücadelemizi çok iyi bilir. Çünkü bu mücadelemizde İstanbullu iş insanlarımız her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındaydı, her zaman bizim yol arkadaşımızdı.