Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (2):

Fuat Oktay, "Artık güvenli liman neresi diye baktığımızda coğrafyaya, Türkiye'yi görüyoruz. Sıkıntının çözümüyle alakalı da yine Türkiye çözüm üretecek aktörlerden bir tanesi. Dünyada kaç tane ülke var; Amerika, Rusya, Çin, Pakistan ve Hindistan'la oturacak konuşacak ve her iki tarafta saygınlığı olacak. Sadece ara bulucu boyutta değil, çözüm üretebilen net olayın içerisine bir bir aktör olacak. Net bunlar çok ciddi fırsatlar. Siz hangi derecede riskleri almaya razısınız? Siz onu belirlediğiniz zaman biz bu risklerin yönetilmesiyle alakalı üzerimize düşen her şeyi alırız, gereğini de yaparız. Yeni tedbirleri gerektiriyorsa onları da alırız." şeklinde konuştu.

Oktay şöyle devam etti:

"Yatırımcılar için belirsizliklerin azalması ile yeni sistemle birlikte daha da yüksek yatırım potansiyeli olan bir ülke konumuna geleceğimize yürekten inanıyorum. Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişimizin hemen ardından ekonomik bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Yeni yönetim sistemimizin imkanları sayesinde maruz kaldığımız saldırıları daha hızlı ve etkin şekilde bertaraf ettik. Faiz, döviz kuru ve enflasyon üçgeninde yaşanan manipülasyonun telafisi için sanayicimize, esnafımıza, ihracatçımıza ve daha birçok kesime yönelik çok önemli destek programları hazırlayıp hızla uygulamaya geçirdik. Attığımız her adım ve sağladığımız her iyileşme piyasalarda etkisini göstermekte. Yeni hükümet sistemimiz sayesinde ekonomimize yapılan tüm müdahalelere zaman kaybetmeden karşılık veriyor, vermeye de devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak uluslararası ilişkilerde de yürüyüşümüzü ve dik duruşumuzu sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz."