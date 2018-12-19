HABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Bin 954 gazetecinin basın kartı iptal edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2018 17:27 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel'in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son üç yılda bin 954 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini açıkladı.

ANKARA (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel'in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son üç yılda bin 954 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini açıkladı. Oktay, FETÖ ile iltisaklı olduğu için kapatılan kurumlarda çalışan 705 kişinin de basın kartının iptal edildiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, basın kartı taşıyanları, basın kartı iptal edilenleri, kart almak için başvuran gazetecileri ve FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle kartı iptal edilen kişilerin sayısına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

"BASIN KARTI SAHİBİ GAZETECİ 15 BİN 206"
Sertel'in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şu bilgileri verdi: "29 Kasım 2018 tarihi itibarıyla, basın kartına sahip basın mensubu sayısı 15 bin 206'dır. Basın Kartı Komisyonu toplantısında değerlendirilecek 581 başvuru bulunmaktadır. Basın kartı iptal işlemleri, Basın Kartı Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi çerçevesinde yapılmaktadır. 1 Ocak 2016 ile 29 Kasım 2018 tarihleri arasında bin 954 basın kartı iptal edilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden itibaren 'milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu' gerekçesiyle kapatılan medya kuruluşlarında çalışan ve aynı gerekçelerle görevden uzaklaştırıldığı ya da görevi ile ilişkisi kesildiği bildirilen 705 kişinin basın kartı iptal edilmiştir."
"GAZETECİLERİ PERİŞAN EDEN İKTİDAR"
Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, açıklanan tabloya göre 'son üç yılda basın kartı sahibi gazetecilerin yüzde 10'unun kartının iptal edildiğini' belirterek, 'gazetecileri ve gazeteleri perişan eden, özgürlükleri kısıtlayan bir iktidarın' olduğunu söyledi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak geçmişte Basın Kartı Komisyonu'nda görev yaptığını anımsatan Sertel, şunları söyledi:
"Önce BYEGM lağvedildi, İletişim Başkanlığı'na devredildi. Basın Kartı Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle gazetecilerin özgürlükleri kısıtlandı. Basın meslek örgütlerinin görüşünü almadan, 'oldu-bitti' ile hazırlanan ve yayımlanan son yönetmelikle birlikte basın kartının işlevi yok edilme noktasına getirilmiştir. Basın meslek örgütlerinin, gazetecilerin ve sendika temsilcilerinin ağırlıkta olduğu 15 kişilik basın kartı komisyonu, ilk önce 13'e şimdi de 9'a düşürüldü. Komisyon'da meslek örgütlerinin, sendikaların, basın kartı sahibi gazetecilerin temsiliyeti 1'e indirildi. Türkiye'nin en büyük basın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Federasyonu, kamuya yararlı basın meslek örgütleri İzmir, Ankara ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti temsilcilerinin bu komisyonda mutlaka yer alması gerekir. Adında Türkiye olan, gazetecilik olan Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın da bu komisyonda yer alması gerekir. İlk basın kartı komisyonu toplantısını dikkatle takip edeceğim."

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
İYİ Parti'li Paçacı: Seçim yasaklarına Cumhurbaşkanı da uymalıdırİYİ Parti'li Paçacı: Seçim yasaklarına Cumhurbaşkanı da uymalıdır
Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftadan itibaren adaylarımızı açıklayacağızKaramollaoğlu: Önümüzdeki haftadan itibaren adaylarımızı açıklayacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

27 yaşında 18 çocuğu var ama hiçbirine babalık yapmıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Mehmet Akif Ersoy'un evi müze oluyor

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

Elektronik kitap, dergi ve gazetede KDV artırıldı

İmar Barışı harcamaları müteahhitten geri alınabilecek

İmar Barışı harcamaları müteahhitten geri alınabilecek

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

HDP Kars adayı Ayhan Bilgen oldu!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Erdoğan ile yeni görüşmeye ihtiyaç yok

Devlet Bahçeli: Erdoğan ile yeni görüşmeye ihtiyaç yok

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Güldal Mumcu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fatih Portakal tepkisi: Yeter artık

Güldal Mumcu'dan Erdoğan'a: Yeter artık

CHP'nin İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya adayları belli oldu

CHP'de 68 aday belli oldu! İşte o isimler

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.