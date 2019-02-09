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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Antalya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 18:00 | Son Güncelleme

Oktay, Antalya Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Oktay, ziyarette Vali Karaloğlu'ndan kent hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Valilikten ayrılan Oktay, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kent sakinleriyle sohbet eden, fotoğraf çektiren Oktay, kız çocuklarına oyuncak bebek, erkek çocuklarına ise oyuncak araba hediye etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaştığı bir sokak müzisyeninin söylediği Karadeniz yöresine ait türküye de eşlik eden Oktay, ardından çay bahçesinde halkla çay içti, sohbet etti.

Oktay'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.

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