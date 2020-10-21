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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez

21.10.2020 23:08 | Son Güncelleme

Fuat Oktay, katıldığı bir televizyon programında, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki çatışmalar için Türkiye'den asker talep etmesi halinde "Türkiye bunu açıktan yapar, iki ülke arasında askeri işbirliği anlaşması var" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Dağlık Karabağ kriziyle ilgili soruları da yanıtladı.

Sunucu Ahmet Hakan'ın Azerbaycan'ın asker talep etmesi durumunda Türkiye'nin bu talebi karşılayıp karşılamayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Türkiye ile Azerbaycan arasında zaten askeri işbirliği anlaşması vardır. İhtiyaç olur ve Azerbaycan'ın böyle bir daveti olursa zaten bunu açıktan yapar Türkiye. Bununla ilgili net kararımızı da zaten cumhurbaşkanımız net bir şekilde ilk günden ifade etmiştir. Dolaylı yollara gitmesine gerek yok Türkiye'nin, buna ihtiyacı da yok. Azerbaycan'ın da buna ihtiyacı yok."

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'den bu yana Ermenistan ve Azerbaycan arasında çatışmalar sürüyor.

Uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ, Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor.

Azerbaycan, çatışmalarda bazı köyleri kontrol altına aldığını açıkladı.

Ankara'dan, Azerbaycan'a destek açıklamaları geliyor.

Askeri işbirliği anlaşması 2010'da imzalandı

Azerbaycan-Türkiye ortak tatbikatı

Oktay'ın sözünü ettiği askeri işbirliği anlaşması ise, 2010 yılında imzalandı. Ardından Türkiye'den Azerbaycan'a silah ve askeri teçhizat ihracatı, teknoloji transferi kapasitesi artırıldı.

İki ülke orduları, her yıl düzenli ortak tatbikatlar da düzenledi.

Bu kapsamda silahlı kuvvetlerin yakın işbirliği geliştirmesi için atılacak adımlara da yer veriliyor:

  • Tarafların savunma ihtiyaçları ve güvenliği için savunma amaçlı ürünlerin ve maddi-teknik araçların sağlanması,
  • Savunma amaçlı ürünlerin tasarlanması ve üretimi,
  • Savunma amaçlı hizmetlerin sağlanması,
  • Ortak askeri tatbikatların ve savunma hazırlığı ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
  • Silahlı kuvvetler için uzmanların yetiştirilmesi,
  • Silahlı kuvvetlerin lojistik desteğinin sağlanması.

16 Ağustos 2010'da, Bakü'de iki ülke arasında imzalanan "Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması"nda iki ülkeden herhangi birinin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği hallerde işbirliği yapılacağı yazıyor:

"Taraflardan biri, bir üçüncü ülke veya bir grup ülke tarafından silahlı saldırı veya askeri tecavüze maruz kaldığında, Taraflar, BM Şartının 51. maddesinin tanıdığı bireysel veya ortak meşru savunma hakkının hayata geçirilmesi için askeri imkan ve kabiliyetlerinin kullanılması da dahil mevcut olanakları çerçevesinde gerekli bütün önlemlerin alınması amacıyla birbirine karşılıklı yardımda bulunmak hususunda mutabık kalmışlardır. Bu yardımın biçimi ve kapsamı taraflarca acilen belirlenecektir."

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