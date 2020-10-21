Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Dağlık Karabağ kriziyle ilgili soruları da yanıtladı.

Sunucu Ahmet Hakan'ın Azerbaycan'ın asker talep etmesi durumunda Türkiye'nin bu talebi karşılayıp karşılamayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Türkiye ile Azerbaycan arasında zaten askeri işbirliği anlaşması vardır. İhtiyaç olur ve Azerbaycan'ın böyle bir daveti olursa zaten bunu açıktan yapar Türkiye. Bununla ilgili net kararımızı da zaten cumhurbaşkanımız net bir şekilde ilk günden ifade etmiştir. Dolaylı yollara gitmesine gerek yok Türkiye'nin, buna ihtiyacı da yok. Azerbaycan'ın da buna ihtiyacı yok."

Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'den bu yana Ermenistan ve Azerbaycan arasında çatışmalar sürüyor.

Uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ, Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor.

Azerbaycan, çatışmalarda bazı köyleri kontrol altına aldığını açıkladı.

Ankara'dan, Azerbaycan'a destek açıklamaları geliyor.

Askeri işbirliği anlaşması 2010'da imzalandı

Oktay'ın sözünü ettiği askeri işbirliği anlaşması ise, 2010 yılında imzalandı. Ardından Türkiye'den Azerbaycan'a silah ve askeri teçhizat ihracatı, teknoloji transferi kapasitesi artırıldı.