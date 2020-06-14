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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok."
BİNGÖL
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14.06.2020 21:51 |
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok."