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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesinde, 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi oluyor, geri kalanlar da taburcu edildi."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesinde, 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi oluyor, geri kalanlar da taburcu edildi."

BİNGÖL HABERLERİ  | 15.06.2020 01:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesinde, 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi oluyor, geri kalanlar da taburcu edildi."


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Güven Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Genc
Nur Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Hayat Eczanesi
Karliova
Solhan Eczanesi
Solhan
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