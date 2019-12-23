Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Biz deniz komşumuz Libya ile deniz yetki alanlarımızın kesiştiği noktalara dair her türlü ortak karar alma hakkına sahibiz."

Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay: "Biz deniz kom\u015fumuz Libya ile deniz yetki alanlar\u0131m\u0131z\u0131n kesi\u015fti\u011fi noktalara dair her t\u00fcrl\u00fc ortak karar alma hakk\u0131na sahibiz." 'Rauf Denkta\u015f'\u0131n ye\u011feniyim' dedi, ger\u00e7ek \u015foke ettiD\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu: \u201cG\u00fcrcistan\u2019la ili\u015fkilerimize \u00e7ok \u00f6nem veriyoruz\u201dS\u00f6zc\u00fc Kal\u0131n, O'Brien ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc