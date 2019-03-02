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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bolu'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 15:12 | Son Güncelleme

Çeşitli temaslarda bulunmak için kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bolu Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bolu Valiliğini ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bolu'ya gelen Oktay, Anadolu Otoyolu Bolu Batı Gişelerinde AK Partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Daha sonra Bolu Valiliğine geçen Oktay, burada da Vali Ahmet Ümit tarafından karşılandı.

Oktay, polis tören mangasını selamladıktan ve protokol üyeleri ile tanıştıktan sonra valilik makamına geçerek, Vali Ümit'ten kente ilişkin bilgi aldı.

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Oktay, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti ile MHP'li partililer tarafından karşılandı.

Oktay, partililerle basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi.

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