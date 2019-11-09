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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanımızın etrafında, arkasında dimdik duralım"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2019 20:05 | Son Güncelleme

"Kim ne yaparsa yasın dedik, kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, terör örgütleriyle de gelsin, içeriden bizi yıkmaya çalıştıkları taşeron terör örgütleriyle de gelsinler, hiç kimse bize bir şey yapamaz dedik. Yeter ki bir ve beraber olalım, dayanışma içinde olalım"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütleri ve içerideki taşeron örgütleriyle de saldırmalarına rağmen Türkiye'yi kimsenin yıkamayacağını belirterek, "Yeter ki bir ve beraber olalım, dayanışma içinde olalım. Cumhurbaşkanımızın etrafında, arkasında dimdik duralım." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile memleketi Yozgat'a gelen Oktay, AK Parti Yozgat İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında Yozgat'a yapılan ve yapılacak projelerden bahseden Oktay, Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde kurulan kadın girişimciler kooperatifi benzerinin ilçelerde yaygınlaştırılacağını söyledi.

Oktay, ülke için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olunduğu sürece dünyada kimsenin Türkiye'nin sırtını yere getiremeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun adı ne olursa olsun adı süpermiş, adı cüceymiş bizi ilgilendirmez. Biz sadece bilinen kurumsal altyapısıyla 2 bin 200 yıla kadar geriye giden bir devletiz, bir devlet geleneği olan milletiz. Kim ne yaparsa yasın dedik, kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, terör örgütleriyle de gelsin, içeriden bizi yıkmaya çalıştıkları taşeron terör örgütleriyle de gelsinler, hiç kimse bize bir şey yapamaz dedik. Yeter ki bir ve beraber olalım, dayanışma içinde olalım. Cumhurbaşkanımızın etrafında, arkasında dimdik duralım."

AK Parti 7. Olağan Kongre sürecine değinen Oktay, şunları kaydetti:

"Yozgat İl Başkanlığından beklentimiz 7. Olağan Kongre sürecini AK Partinin dünden bugüne taşıdığı vasıflara uygun şekilde yürütmenizdir.
Parti kademelerindeki görevlerin, Cumhurbaşkanımızın da her zaman vurguladığı gibi bir bayrak yarışı olduğunu hatırlayarak davaya değer katacak tüm gönüllülere kapıları açmalıyız.
Kongrelerimizde görev alacak veya görevlerine devam edecek tüm arkadaşlarımın bu şuurla hareket edeceklerine yürekten inanıyorum."

Oktay, 11 Kasım'da gerçekleşecek 11 milyon fidan etkinliğini anımsatarak, "Şu aşamada 11 milyonu geçti, 81 ilde gerçekleşecek fidan dikme seferberliğinde Yozgat'ta yüzde 150 katılımla ilk 5'e girmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığımız Yozgat’ta 204 bin fidan dikmeyi planlamışken 'geleceğe nefes' web sayfası üzerinden sahiplenilen ve bağışlanılan fidan sayısı 310 bini aşmıştır. Tüm hemşehrilerime Anadolu'nun yeşiline, doğasına ve geleceğine gösterdikleri bu hassasiyet için teşekkür ediyor, herkesi 11 Kasım’da belirlenen fidan dikme bölgelerinde bizzat bu doğa seferberliğine katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada Oktay ve Bakan Kurum, toplantı öncesi Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projesi'ni yerinde inceledi, esnafı ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yozgat

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