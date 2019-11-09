Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Cumhurbaşkanımızın etrafında, arkasında dimdik duralım"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terör örgütleri ve içerideki taşeron örgütleriyle de saldırmalarına rağmen Türkiye'yi kimsenin yıkamayacağını belirterek, "Yeter ki bir ve beraber olalım, dayanışma içinde olalım. Cumhurbaşkanımızın etrafında, arkasında dimdik duralım." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile memleketi Yozgat'a gelen Oktay, AK Parti Yozgat İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında Yozgat'a yapılan ve yapılacak projelerden bahseden Oktay, Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde kurulan kadın girişimciler kooperatifi benzerinin ilçelerde yaygınlaştırılacağını söyledi.

Oktay, ülke için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olunduğu sürece dünyada kimsenin Türkiye'nin sırtını yere getiremeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bunun adı ne olursa olsun adı süpermiş, adı cüceymiş bizi ilgilendirmez. Biz sadece bilinen kurumsal altyapısıyla 2 bin 200 yıla kadar geriye giden bir devletiz, bir devlet geleneği olan milletiz. Kim ne yaparsa yasın dedik, kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, terör örgütleriyle de gelsin, içeriden bizi yıkmaya çalıştıkları taşeron terör örgütleriyle de gelsinler, hiç kimse bize bir şey yapamaz dedik. Yeter ki bir ve beraber olalım, dayanışma içinde olalım. Cumhurbaşkanımızın etrafında, arkasında dimdik duralım."