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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 04:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Oktay, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör örgütlerinin yuvalanmaya çalıştığı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"TEMEL ÖNCELİK SİVİL HALKIN ZARAR GÖRMEMESİDİR"

"Tek amacı sınırlarımızın güvenliğini ve Suriyelilerin evlerine gönüllü dönüşlerini sağlamak olan operasyonda ordumuz teröristlerle mücadelesini başarıyla sürdürürken, temel önceliği sivil halkın zarar görmemesidir.

Son dakika: Barış Pınarı'nda kara harekatı da başladı!Son dakika: Barış Pınarı'nda kara harekatı da başladı!

"TERÖR BATAKLIĞINI KURUTMAKTA KARARLIYIZ"

Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' çerçevesinde hareket eden Türkiye, sınırlarımızı tehdit eden ve tüm dünya için tehlike arz eden terör bataklığını kurutmakta kararlıdır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, uluslararası kamuoyunun da terör örgütleriyle mücadele konusunda aynı kararlılık içerisinde olmasının en büyük beklentileri olduğunu da vurguladı. (AA)

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı fuat oktay Barış Pınarı Harekatı

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