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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Joe Biden'ın seçilmesiyle ilgili açıklama!

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2020 13:08 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin yeni Başkanının Joe Biden seçilmesi üzerine, "Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Joe Biden'ın seçilmesiyle ilgili açıklama!

ABD seçimlerinden Joe Biden'in zaferle çıkmasının ardından Türkiye'den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Katıldığı canlı yayın programında ABD Başkanlık seçimi ve Joe Biden'ın Başkan seçilmesiyle ilgili açıklamada bulunan Oktay, "Türkiye, ABD'nin yeni yönetimiyle NATO müttefiklerini ilgilendiren konularla ilgili çalışmayı sürdürecektir. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump arasındaki ilişkiye de değinen Oktay, "Bu sayede Ankara ve Washington birçok konuyu çözebildi" dedi

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