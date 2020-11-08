Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Joe Biden'ın seçilmesiyle ilgili açıklama!

ABD seçimlerinden Joe Biden'in zaferle çıkmasının ardından Türkiye'den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Katıldığı canlı yayın programında ABD Başkanlık seçimi ve Joe Biden'ın Başkan seçilmesiyle ilgili açıklamada bulunan Oktay, "Türkiye, ABD'nin yeni yönetimiyle NATO müttefiklerini ilgilendiren konularla ilgili çalışmayı sürdürecektir. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump arasındaki ilişkiye de değinen Oktay, "Bu sayede Ankara ve Washington birçok konuyu çözebildi" dedi



