Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan koronavirüs açıklaması

Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Oktay, DS\u00d6'n\u00fcn daha az b\u00fcrokratik, daha esnek ve \u015feffaf olacak \u015fekilde yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130iPhone SE 2020 sonunda T\u00fcrkiye'de sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kt\u0131! Peki fiyat\u0131 de\u011fi\u015fti mi?T\u00fcrkiye'de koronavir\u00fcsten can kayb\u0131 4 bin 489'a y\u00fckseldiVitamin ve mineral deposu ke\u00e7iboynuzunun faydalar\u0131