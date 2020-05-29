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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan koronavirüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 19:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kovid-19 salgını sürecinde dünyanın iyi bir sınav vermediğini, ancak Türkiye'nin çok başarılı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, DSÖ'nün daha az bürokratik, daha esnek ve şeffaf olacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

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