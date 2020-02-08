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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2020 19:29 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Kırım'ın ilhakı" gibi Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye bağlanmasının "korkunç" olacağı açıklamalarına siyaset dünyasından art arda tepkiler geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir." dedi. İletişim Başkanı Altun ise, "Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını sandıkta verecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.

"Mustafa Akıncı'nın yapmış olduğu açıklamalar oturduğu makama yakışmayacak ifadelerdir. Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir." dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: TÜRK MİLLETİ, CEZASINI SANDIKTA VERECEKTİR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine verdiği röportajı, kullandığı malum ifadeler nedeniyle en sert biçimde kınadığını belirterek, "Şehitlerimizin aziz ruhlarını incitecek bu tür açıklamalar, ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebilir. Türk olmayan muhatapları karşısında misafirliğe gidince şımarıklık yapmaya başlayan çocuklar gibi davranan bu zatın, Kıbrıs Türk'ünün ve kahraman askerlerimizin canları pahasına korudukları o koltukta oturmayı hak etmediği ortadadır" dedi.

Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü olmadığını kaydeden Altun, "Türkiye Cumhuriyeti, ne yüzlerce yıllık Türk vatanı olan Kıbrıs'ın, ne de Mavi Vatan'ın kimseye peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyecektir. Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir" ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ: ASLA KABUL ETMİYORUZ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise "Mustafa Akıncı'nın bu açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilebilir cinsten değildir. KKTC Türkiye'nin her bakımdan bir uzantısı, parçasıdır. Bizim yüreğimizin bir tarafı Türkiye ise öbür tarafı ayrılmaz bir şekilde KKTC'dir. KKTC'yi ayakta tutmak, oradaki Kıbrıs'lı soydaşlarımızın haklarını, menfaatlerini, namusların, bağımsızlıklarını korumak için biz milletçe ne büyük fedakarlıklar yaptığımızı en iyi Akıncı'nın bilmesi lazım. Orada Kıbrıs Barış Harekatı'nda dökülen şehit kanlarının boşuna olmadığını, orada yıllardır verilen büyük mücadelenin ve Kıbrıs Türklüğünü korumak için verilen bu mücadelenin boşuna verilmediğini hatırlaması lazım. KKTC'nin cumhurbaşkanı sıfatıyla böylesine talihsiz bir açıklamanın yapılmış olması asla kabul edilemez. Asla tasvip edilemez. Bundan gerçekten vazgeçmesi, bu talihsiz açıklamalarını telafi edecek yeni açıklamalar yapması kaçınılmazdır. Asla kabul etmiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Kıbrıs Türklerine ve orada Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleye, aziz milletimizin tarih boyunca yapmış olduğu mücadeleye saygısızlıktır bu söylenen sözler." dedi.

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AKINCI NE DEMİŞTİ?

Ther Guardian Gazetesi'nin “Kırım tarzı ilhak ihtimali” sorusunu “korkunç” diye yanıtlayan ve “Türkiye’nin kendi çıkarlarına aykırı” diye değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendi vizyonunun tümüyle farklı olduğunu savunmuştu.

Akıncı, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" dedi. Tayfur Sökmen, Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul etmişti. Kıbrıs'ta federal çözümüne bir an önce varılması gerektiğini ifade eden Akıncı, "Acele etmemiz lazım. Bunca yıldan sonra bir dönüm noktasına, belirleyici bir ana geldik" dedi.

Akıncı, "Kıbrıslı Türkler laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istiyor" diye konuştu. Birleşik Krallık'ın AB'den çıkışına (Brexit) olumlu bakmadığını belirten Akıncı, "Alkışlarla karşılamadım, ama saygı göstermek zorundayız. Bundan sonra ülkenizi tek parça olarak tutabilecek misiniz, bilmiyorum. Bunda oldukça zorlanabilirsiniz" dedi.

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