Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz gazetesine verdiği röportajı, kullandığı malum ifadeler nedeniyle en sert biçimde kınadığını belirterek, "Şehitlerimizin aziz ruhlarını incitecek bu tür açıklamalar, ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebilir. Türk olmayan muhatapları karşısında misafirliğe gidince şımarıklık yapmaya başlayan çocuklar gibi davranan bu zatın, Kıbrıs Türk'ünün ve kahraman askerlerimizin canları pahasına korudukları o koltukta oturmayı hak etmediği ortadadır" dedi.

Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözü olmadığını kaydeden Altun, "Türkiye Cumhuriyeti, ne yüzlerce yıllık Türk vatanı olan Kıbrıs'ın, ne de Mavi Vatan'ın kimseye peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyecektir. Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir" ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ: ASLA KABUL ETMİYORUZ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise "Mustafa Akıncı'nın bu açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilebilir cinsten değildir. KKTC Türkiye'nin her bakımdan bir uzantısı, parçasıdır. Bizim yüreğimizin bir tarafı Türkiye ise öbür tarafı ayrılmaz bir şekilde KKTC'dir. KKTC'yi ayakta tutmak, oradaki Kıbrıs'lı soydaşlarımızın haklarını, menfaatlerini, namusların, bağımsızlıklarını korumak için biz milletçe ne büyük fedakarlıklar yaptığımızı en iyi Akıncı'nın bilmesi lazım. Orada Kıbrıs Barış Harekatı'nda dökülen şehit kanlarının boşuna olmadığını, orada yıllardır verilen büyük mücadelenin ve Kıbrıs Türklüğünü korumak için verilen bu mücadelenin boşuna verilmediğini hatırlaması lazım. KKTC'nin cumhurbaşkanı sıfatıyla böylesine talihsiz bir açıklamanın yapılmış olması asla kabul edilemez. Asla tasvip edilemez. Bundan gerçekten vazgeçmesi, bu talihsiz açıklamalarını telafi edecek yeni açıklamalar yapması kaçınılmazdır. Asla kabul etmiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Kıbrıs Türklerine ve orada Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleye, aziz milletimizin tarih boyunca yapmış olduğu mücadeleye saygısızlıktır bu söylenen sözler." dedi.