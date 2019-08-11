HABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2019 08:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısından sonra yaptığı açıklamadan sonra yaptığımız bir birinci yıl değerlendirme çalışmalarıydı. Çok kapsamlı bir çalışma yaptık." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Binali Yıldırım bayram namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

Bayram tebriğinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili düzenleme konusunda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısından sonra yaptığı açıklamadan sonra yaptığımız bir birinci yıl değerlendirme çalışmalarıydı. Çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu vesileyle yasama, yargı ve yürütmenin tüm organları merkez ve yerel olarak da çok ciddi bir değerlendirmeyle bir yılın muhasebesini yapmış olduk." dedi.

Oktay Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek." dedi.

Fuat Oktay Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili ise, "Türkiye, hem kendi haklarını hem Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir" dedi.

(AA)

Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada Kadınlar kentin en işlek caddesinde birbirine girdiler! Eş kavgası kamerada
Bakan Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımıBakan Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı
Bakan Soylu: Emniyet kemeri konusunda yüzde 99 duyarlılık yakaladık (2)Bakan Soylu: Emniyet kemeri konusunda yüzde 99 duyarlılık yakaladık (2)
Anahtar Kelimeler:
fuat oktay binali yıldırım hükümet sistemi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Porcshe'u karısına bıraktı

Porcshe'u karısına bıraktı

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Diğer Haberler
Bakan Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı

Bakan Albayrak'tan Eren Bülbül paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

İmamoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

CHP'den ekonomi broşürü! Dikkat çeken 'kriz' ifadeleri

CHP'den ekonomi broşürü! Dikkat çeken 'kriz' ifadeleri

Son dakika! Akar'dan net Kıbrıs mesajı: Komşularımızın akıllarını başlarına toplamaları lazım

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Partili başkan yardımcısı istifa etti

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.