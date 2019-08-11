Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Binali Yıldırım bayram namazı çıkışı açıklamalarda bulundu.

Bayram tebriğinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili düzenleme konusunda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısından sonra yaptığı açıklamadan sonra yaptığımız bir birinci yıl değerlendirme çalışmalarıydı. Çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu vesileyle yasama, yargı ve yürütmenin tüm organları merkez ve yerel olarak da çok ciddi bir değerlendirmeyle bir yılın muhasebesini yapmış olduk." dedi.

Oktay Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek." dedi.

Fuat Oktay Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili ise, "Türkiye, hem kendi haklarını hem Kıbrıs Türkünün haklarını korumakla ilgili hiçbir tereddüt göstermeden kararlı şekilde ilerleyecektir" dedi.

(AA)

