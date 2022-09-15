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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert sözler! 'Yunanistan’ın gündüzü gece olacak'

15.09.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas'ta katıldığı bir etkinlikte Yunanistan ile ilgili sert ifadeler kullandı. Fuat Oktay "Cumhurbaşkanımız açık ve net şekilde uyardı; 'bir gece ansızın gelebiliriz' dedi. Bakıyoruz Miçotakis de gece gelme gündüz gel diyormuş. Bilmiyor mu acaba Türkiye, Ege'deki tepkisini gösterdiğinde zaten Yunan’ın gündüzü gece olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert sözler! 'Yunanistan’ın gündüzü gece olacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas’ta AK Partililer ile bir araya geldi. Oktay, partililere hitaben yaptığı konuşmasında muhalefet partilerini eleştirip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sakarya muharebesinin nerede gerçekleştiğini bilmediğini hatırlattı. Oktay, “Ekonomi başta olmak üzere aksaklıkları çözmek için uğraşırken muhalefet her işi çıkmaza sürüklemenin, sürüncemede bırakmanın kavgasını veriyor. PKK ile FETÖ’nün arka bahçesinde kurdukları masada topluma fitne servis ediyorlar. Hiçbirinin Türkiye’nin büyümesi ve güçlenmesi diye bir derdi yok. İplerini tutan abilerini hoşnut etmenin derdindeler. Türkiye Uzay Ajansı kurarız, şimdi uzayın zamanı mı derler. Karadeniz’de doğalgaz buluruz, inanmazlar. Savaş ortamında bir tahıl koridoru açıp tüm dünyanın gıda sorununu çözeriz, görmezden gelirler. Terörü kaynağında kuruturuz, tutup YPG’yi savunurlar. İsveç’le Finlandiya’yı masaya oturtup PKK/YPG ve FETÖ’ye karşı mücadele anlaşması imzalatırız, elinize ne geçti diye sorarlar. Daha Sakarya Muharebesinin nerede gerçekleştiğini bilmeyen bir muhalefet liderinden bahsediyoruz" dedi.

'CEHALET CENAHIN BELEDİYE BAŞKANI'

Oktay konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Osmanlıyla ilgili tepki çeken açıklamalarını hatırlatarak, “Yine bu cehalet cenahının belediye başkanı, tarihten bihaber şekilde Yunanistan’ı ağzına alamadan ecdadımıza saldırıyor. Hani siz Mustafa Kemal’in askerleriydiniz? Cumhuriyetin kurucu ideolojisini temsil ediyordunuz hani? Milli mücadele ruhunu yaşatan da temsil eden de biziz. Öyle mi Sivas? 100 yıl önce burada toplanan o gözü kara ruh, o istiklale yürüyen yürekler bizlerde çarpmıyor mu? 100 yıl önce Sivas’ta milletimiz 'milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz' diye haykırmış, yedi düvele meydan okumuştur. 100 yıl önce Sivas’ta ne dediysek 100 yıl sonra bugün aynı yerde bir kez daha tekrar ediyoruz; bayrağımıza, bağımsızlığımıza, vatanımıza uzanan elleri kırarız! Bu duruşumuz bölgemizin istikrarı ve dostlarımız için de geçerlidir" dedi.

'AZERBAYCAN'IN YANINDAYIZ'

Türkiye'nin Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın yanında olduğunu yineleyen Oktay, “Can Azerbaycan’ın Mehmetçikleri sınırda Ermeni terörüne maruz kaldığında biz Ankara’da, Sivas’ta rahat uyuyamayız. Şanlı Karabağ zaferinden sonra sınırların netleştirilmesi konusunda da gardaş Azerbaycan’ın yanındayız. Ermenistan tahriklere ve kışkırtmalara bir an önce son vermelidir. Biz bu konuda da her zaman Can Azerbaycan’ın yanındayız ve Azerbaycan için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

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'YUNANİSTAN'IN GÜNDÜZÜ GECE OLACAK'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in açıklamalarına cevap veren Oktay, "Muhalefetin ağzına alamadığı Yunanistan, her gün hava sahamızı, mavi vatan sathımızı suistimal etmeye çalışıyor. Uluslararası anlaşmalara göre gayrı askeri statüdeki adaları silahlandırıyor. Ege’de geri itme yaparak her gün çok sayıda bebeğin aileleriyle birlikte ölümüne sebep oluyor. Böyle pervasız hareket eden bir Yunanistan’a biz 'aklını başına al' 'İzmir’i unutma' deyince tansiyonu yükselten taraf mı oluyoruz? Sayın Cumhurbaşkanımız açık ve net şekilde uyardı; 'adaları silahlandırmayı bırak yoksa bir gece ansızın gelebiliriz' dedi. Bakıyoruz Miçotakis de gece gelme gündüz gel diyormuş. Bilmiyor mu acaba Türkiye Ege’de tepkisini gösterdiğinde zaten Yunan’ın gündüzü gece olacak. Türkiye uluslararası anlaşmalara dayanarak gereğini yaparsa Yunan'ın güvendiği adalara kar yağacak. Onları bu maceralara sürükleyenler, dost görünenler tabi anında ortadan kaybolur o zaman. Bu yüzden İzmir’i unutma diyoruz, Kıbrıs’ı unutma diyoruz” şeklinde konuştu.

(İHA)

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