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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yüz yüze eğitim açıklaması

22.01.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sevgili çocuklar, salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı; ama inşallah bir sonraki zil sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ve bugün itibarı ile 3 haftalık yarıyıl tatiline giren öğrenciler için Twitter hesabından açıklama yaptı.

'BİR SONRAKİ ZİL SİZLERİ SABIRSIZLIKLA BEKLEYEN OKULLARINIZDA ÇALACAK'

Oktay, "Sevgili çocuklar, salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı; ama inşallah bir sonraki zil sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak. Hepinize keyifle; ama ne olursa olsun her dakikasını tedbirlere dikkat ederek geçireceğiniz bir yarıyıl tatili diliyorum" ifadesini kullandı.


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açın okulları cafeleri ondan sonra sil baştan

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