Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ve bugün itibarı ile 3 haftalık yarıyıl tatiline giren öğrenciler için Twitter hesabından açıklama yaptı.

'BİR SONRAKİ ZİL SİZLERİ SABIRSIZLIKLA BEKLEYEN OKULLARINIZDA ÇALACAK'

Oktay, "Sevgili çocuklar, salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı; ama inşallah bir sonraki zil sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak. Hepinize keyifle; ama ne olursa olsun her dakikasını tedbirlere dikkat ederek geçireceğiniz bir yarıyıl tatili diliyorum" ifadesini kullandı.

Sevgili Çocuklar,



Salgın nedeniyle bu yarıyıl tatil zili ekranlarda çaldı ama inşallah bir sonraki zil sizleri sabırsızlıkla bekleyen okullarınızda çalacak.



Hepinize keyifle ama ne olursa olsun her dakikasını tedbirlere dikkat ederek geçireceğiniz bir yarıyıl tatili diliyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) January 22, 2021



