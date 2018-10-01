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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ermeni diasporasına boyun eğerek Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 11:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Ermeni diasporasına boyun eğerek Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz."


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